El bipartidismo murió hace años. Socialistas y populares se negaban a aceptarlo, pero los electores se han encargado de darles un baño de realidad. Si en 2016 fueron los socialistas los que cosecharon los peores resultados de su historia, ahora han sido los populares. Con los números en la mano, la irrupción de partidos como Cs, Unidas Podemos y hasta Vox han cambiado el mapa político para siempre, porque ya nada volverá a ser como era. Los políticos de profesión debieran ir pensando cómo ganarse la vida alejados de lo público. La buena vida no siempre es eterna. Y lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar, porque ahora vienen las municipales, donde pueden darse más sorpresas. Los pactos serán claves no sólo para llegar a la Moncloa sino para coger las riendas de los ayuntamientos. Los años de rodillo ya son historia. Aprenden a negociar, a dialogar y a llegar a acuerdos.