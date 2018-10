Otoño inestable

Dicen que la inestabilidad es propia del otoño. Sin firmeza o equilibrio, lo inestable parece que se hará notar como una de las características del tiempo que se avecina. En política, hoy por hoy, es raro que pase algún día sin que algo falle y se quiera disimular sacando un conejo de la chistera, poco más o menos.

La seguridad es básica en todo lo referente al gobierno y a la organización de la sociedad, especialmente para no estropear las cosas con tanta superficialidad y ligereza. La inseguridad se transmite fácilmente en el terreno político dejando los estados de ánimo maltrechos.

Mantener un crecimiento económico adecuado exige una seguridad de hierro en todos los campos. La economía y la inseguridad se llevan a matar, tienen muy malas relaciones, aunque se intenten cubrir las dudas para que parezcan distintas de lo que son o para que no se vean. El temor de que suceda algo contrario a la buena marcha del país suele surgir con frecuencia, tras los desastres de la crisis que tanto dio que hablar.

Por fortuna, ya no soportamos el peso grande de la crisis, aunque exista el miedo a un descenso relativamente pasajero de la actividad económica, con el consiguiente decrecimiento del nivel de empleo.

Gobernar presenta unas dificultades evidentes hoy en día, con un Congreso de los Diputados muy fragmentado y un separatismo campando en Cataluña que no deja de poner frente a frente a los propios catalanes. En fin, siempre será deseable que los males de la política no tengan como consecuencia inevitable una caída económica. Si no producen beneficios, no le veremos la utilidad a los partidos políticos.