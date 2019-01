Mundo global

Internet ha cambiado el mundo. Y lo ha hecho tanto para bien como para mal. Antes de lo que en su día se denominaron las autopistas de la información las mentiras tenían "las patas muy cortas". Hoy padecemos justamente lo contrario: "Los pasos que dan las fake news son enormes", semejantes a los de esas botas de siete leguas que calzaba el Gato con Botas. Podremos criticar lo que queramos pero todos somos cómplices de las mentiras que pasan de móvil en móvil. Somos poco responsables a este respecto. Leemos algo y no nos lo creemos pues nos ayuda a reafirmar un pensamiento o quizás nuestra propia forma de ver las cosas. De esta forma el mensaje sobrevuela los espacios digitales y va calando entre quienes no lo creen y entre aquellos que se zampan el anzuelo. Al final no hay ganadores ni vencidos. Esta guerra tiene frentes. Y los misiles que en forma de mentiras se lanzan de uno a otro lado son constantes. Lo que se gana por un lado, se pierde por otro. Tan sólo es la actualidad, la reina de la información, la que pierde. Y en esas estamos. Esperando el nuevo atentado a la realidad.