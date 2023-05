Los más jóvenes no recordarán aquel anuncio de la tele: en él se veía a un chavalín tomando un zumo de naranja ante un grupo de abusones que le sacaban unos años más. Al poco, la pandilla de bravucones huía ante la aparición del primo del niño, un muchachote bien fornido, con bíceps del tamaño de una pata de paso. Se hizo famoso el primo del Zumosol, que esa era y es la marca, cordobesa para más señas.

Provoca cierta ternura ver a algunos de nuestros candidatos ofreciendo lo mejor de sí mismos y prometiendo el oro y el moro (perdón por la incorrección) acompañados de sus particulares primos de Zumosol. Da la impresión de que no hay compromiso que valga si no hay de por medio un ministro, un consejero o un presidente de diputación defendiendo en los mítines a sus primos pequeños. Lo preocupante, no obstante, es que cada día se demuestra que el apoyo de las administraciones superiores a los ayuntamientos es directamente proporcional a la adscripción partidista de sus alcaldes, ergo, si eres de los míos, tu primo mayor te hará llegar millones a espuertas y, a la inversa, te quedarás sin zumo ni inversiones públicas, más allá de las propias del municipio, si no cuentas con una familia que te ampare. Que se lo digan a Los Barrios, Jimena, Tesorillo…