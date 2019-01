Hace unos años me atreví a contar por este balconcito tu historia, el relato de una niña que se convirtió en mujer luchando sin cesar cada día junto a su familia. Una chica admirable por su coraje y su forma de plantar cara a esa maldita enfermedad que a tantos seres queridos nos arrebata. María ya no está y sin embargo no nos va a dejar nunca. Nunca jamás. Se ha quedado en lo más profundo de nuestro ser como un ejemplo de constancia, valentía y saber estar. Se ha quedado para siempre como un recuerdo de su sonrisa perpetua, un recuerdo de vida. Sus padres y su hermana -otra mujercita ya- tuvieron y siempre tendrán un tesoro que nos ha enseñado a apreciar lo que de verdad es importante, lo que debe conducirnos por este camino azaroso en el que tan a menudo nos perdemos hasta que encontramos un faro que irradia luz con fuerza gracias a personas como María. Nuestra María. Siempre seremos unos unos privilegiados por tenerte.