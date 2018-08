Un grupo de voluntarios ha vuelto a demostrar que a guarros no nos gana nadie. El pasado miércoles recogieron unos 200 kilos de basura del Parque del Centenario, uno de los más bellos y relajantes rincones que tiene la ciudad de Algeciras. Con bastante empeño, incluso pasando varias veces por el mismo sitio para no dejar ni un centímetro de suelo sin mirar, la brigada ciudadana encontró toda clase de desperdicios, principalmente plásticos. Seguimos sin ser conscientes del daño que nos estamos provocando a nosotros mismos con gestos tan poco perseguidos como tirar una pajita o un envoltorio en la playa. Y no hablemos de las colillas. Porque más de una vez he estado tentado de afear el comportamiento tanto a niños como a adultos. Pero la prudencia me dice que puedo salir escaldado. Me gustaría que nuestras autoridades sacaran más veces el talonario de multas.