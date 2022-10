Landaluce, en su laberinto

Que un alcalde impida la entrada de un concejal a una visita guiada a un parque público es su enésima demostración de soberbia, sí, y también de impotencia que Landaluce, José Ignacio, ha ido transformando en una serie de pasos en falso.

Cuando Landaluce anunció la reforma del parque María Cristina, muchos nos preguntamos en qué se pretendía gastar un millón de euros públicos. Personas del sector dudan sobre el coste real. Tampoco es asumible ese gasto cuando muchos algecireños tienen en su barrio árboles con ramas sin podar, con bichos, y parques sin mantenimiento. El proyecto está guiado por dos intereses, el del alcalde del Partido Popular en Algeciras y el legítimo interés económico de la empresa concesionaria de parques y jardines.

Escuchar, asesorarse por los que saben es lo mejor. Los socialistas algecireños conectamos con dos paisanos y expertos de reconocido prestigio, que lo eran, lo son y lo seguirán siendo. ¿Cómo puede decir Landaluce que vamos contra los técnicos municipales buscando más opiniones cuando él ha llamado a dos técnicos externos para intentar validar algunas talas? ¿No decía que el juicio de los técnicos de la empresa era único y verdadero?. El peso de tantas evidencias han terminado por descolocarlo. Le está ocurriendo en otros temas en la ciudad.

En el camino seguido de sus bandazos quedan: árboles ya talados, cipreses que ya no se plantarán, árboles que decía enfermos que se van a recuperar, colección de bonsáis que van y vienen, una costosa pancarta que recorre todo el cerramiento del parque para que no veamos el interior, con fotografías que demuestran que iba a reducir la sombra que ahora se da en el parque…

Sigue estando sin respuesta el ofrecimiento de mediación técnica de la Asociación Multisectorial de Jardinería de Andalucía, como tampoco contesta a la petición que los socialistas hemos hecho de documentación.

Según las noticias de terceros que recibimos, se abre una vía decisoria de participación ciudadana. Esperamos que sea verdad. Por ahí debería haber empezado todo y esa es la vía, preguntando a los que conocían la historia de nuestro parque, sus valores, su aportación medioambiental, preguntando a los usuarios y, también, midiendo mucho mejor dónde y cómo gastar un millón de euros de todos. Mientras tanto, las obras deben paralizarse tal como ha dicho y reiterado nuestra secretaria general, Rocío Arrabal. Es necesario y no debe existir obstáculo cuando el millón de euros, se nos dice, sale del mismo coste de la concesión del servicio de parques y jardines.