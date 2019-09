A veces nos perdemos lo mejor. Estuvo a punto de sucederme a mí con la entrevista que le hizo Andreu Buenafuente a Julio Alberto. ¿Julio Alberto?, me pregunté. No tenía ni idea de quién era. En esos casos, cuando no me suena de nada el invitado, intuyo que se trata de un futbolista. Y acerté. A punto estuve de saltarme el programa dada la nula empatía que me genera todo lo relacionado con este deporte.

Pero muy mal habría hecho practicando el zapping. Resulta que el tal Julio Alberto no es uno de los jugadores actuales, esos que van de estrellas en Instagram y que se han convertido en empresarios de sí mismos. Julio Alberto estuvo en activo en mi época de juventud, allá por los ochenta. Me agrega Francisco Andrés Gallardo que su revelación fue en el Recre y que jugó en el Atleti y el Barcelona.

Hace unos meses el programa de Andreu Buenafuente emitió una fotografía de Julio Alberto y Maradona a modo de ilustración para algún chiste relacionado con las adicciones. Pero al aludido no le hizo ninguna gracia, escribió y explicó que con esas cosas no se juega, y que bastante mal lo pasó durante su etapa de adicciones como para que los medios vinieran a recordársela.

Ni corto ni perezoso Buenafuente cursó una invitación a Julio Alberto para invitarlo al programa Late Motiv, que aceptó encantado. Consecuencia de ello fue una entrevista que si alguna pega tuvo es que pecó de corta. Porque con todo lo que el invitado tenía que contar, con todas las vidas que ha vivido en una sola, con su gloria, su caída y su reconquista hubiese dado para una conversación de esas que da pena acabar tan de repente.

Y es que cuando en un plató palpita tanta verdad, al espectador se le enciende el piloto rojo de la atención y el interés. Es inevitable cuando el postureo y la superficialidad están ganando la partida un día sí y otro también en nuestras cadenas de siempre. Y pensar que estuve a punto de perdérmelo.