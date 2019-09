Ni Juanma ni Loles reciben a Cortés

Juan José Cortés quiere seguir en el Congreso de los Diputados. Aspira a mantenerse en el puesto como ocurrirá con la inmensa mayoría de diputados que lograron el acta en las elecciones generales de abril. Con este objetivo se presentó ayer por sorpresa en el Parlamento de Andalucía, donde quiso entrevistarse sin éxito con el mismísimo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y con la secretaria general del PP andaluz, Loles López. Acudió en primera instancia a las dependencias del grupo parlamentario y posteriormente al salón de plenos, donde ocupó un asiento en primera fila.

Cortés es consciente que en contra de su objetivo juegan la falta de apoyo orgánico del PP de Huelva, el nuevo estilo de Pablo Casado, más centrado y menos proclive ya a los golpes de efecto; y el hecho de que hayan trascendido unas deudas que le han generado embargos en su nómina como diputado, tal como avanzó El Confidencial. En general, en el partido nunca vieron bien su incorporación en un puesto tan destacado por ser un personaje que ha terminado por acumular más sombras que luces desde que sufrió la desgracia del secuestro, abusos y asesinato de su hija de cinco años. Fuentes del partido lo sitúan ahora mismo "más fuera que dentro", pero el plazo de confección de las listas ofrece margen temporal para cualquier decisión.

Para más inri, Cortés sustituyó como cabeza de lista por Huelva a la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, un peso pesado de Rajoy y de Soraya que goza del respeto de las bases del partido. Báñez terminó por dejar la primera línea cuando, entre otros motivos, comprobó cuáles eran las apuestas de Casado y su equipo por evitar la caída de la formación, que al final se produjo al caer a los 66 diputados. El PP desearía ahora que la ex ministra retornara a la primera línea como cabeza de lista por Huelva o, incluso, por Sevilla, pero no será posible finalmente. Báñez tiene decidido mantenerse al margen.