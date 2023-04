Jornada de descensos en los principales índices mundiales, en una semana con un gran número de referencias macroeconómicas. Entre los datos, destaca la publicación de la primera estimación del PIB de EEUU del primer trimestre, que muestra una ligera ralentización de la actividad. Así, tras conocerse la evolución de la economía estadounidense durante los tres primeros meses del año, el foco de atención se trasladará a los resultados empresariales y a las decisiones que adopte la Fed la semana que viene.

Respecto a los resultados empresariales, FCC destacó al lograr un avance de los ingresos de 21% interanual y de beneficios de 14%, en gran medida por el avance en Cemento y Construcción. En Europa, Philips logró un aumento interanual de 6% en los ingresos y de 48% en el Ebitda ajustado gracias a las menores presiones en la cadena de suministro.

En EEUU, Coca-Cola superó las estimaciones de los analistas ya que finalmente la subida de precios de un 11% no ha provocado una reducción de la demanda. Finalmente, tras el cierre será el turno de First Republic Bank y hoy la junta anual de accionistas de First Citizens, el adquirente del Silicon Valley Bank.

En este contexto, el Eurostoxx 50 cayó un 0,2% con LVMH convirtiéndose en la primera empresa europea en capitalizar por encima de 500.000 millones de dólares gracias a la reapertura de China y la fortaleza del euro, mientras el Íbex 35 volvió a retroceder por debajo de la barrera de 9.450 puntos.