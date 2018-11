Inmaculada nieto adelante andalucía

1¿dónde nació la cantante Niña Pastori?

-En Cádiz. (San Fernando) t

2¿En qué localidad de la provincia está el castillo de Guzmán el Bueno?

-En Tarifa. r

3¿En qué municipio de la provincia está el puerto de Bonanza?

-En Sanlúcar de Barrameda. r

4¿Cuál es el municipio más extenso en superficie de la Sierra de Cádiz?

-Esa no la sé, no me atrevo a decir uno. (Arcos) t

5Nombre y primer apellido del actual alcalde de Cádiz.

-José María González. r

6¿En qué año se celebró la Ryder Cup en el campo de golf de Sotogrande?

-No lo sé. (1997) t

7¿A qué municipio pertenece la pedanía o barriada rural de Las Mesas de Asta?

-Tampoco lo sé. (Jerez) t

8¿Cómo se llama el río que desemboca en Zahara de los Atunes?

-Ese es el Cachón. r

9¿Cuántas temporadas ha militado el Algeciras C.F. en Segunda División A?

-Lo lamento pero tampoco lo sé. (Nueve) t

10¿Qué escritor fue el autor de la novela El mundo de Juan Lobón?

-Tampoco lo sé. (Luis Berenguer) t

Nota final 3 4 t