Amenudo utilizo estas líneas para cargar y denunciar los vicios de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero pocas veces me acuerdo de ensalzar las virtudes de esa gente buena que también nos rodea. Que la hay. Un gesto tan sencillo como agacharse a recoger basura de la calle engrandece a esos vecinos que ponen su granito de arena de verdad, no de boquilla ni por el Facebook, para que tengamos una comarca más limpia y decente. Es habitual ver a esos Locos del Parque de La Línea y a otros grupos de amigos de Algeciras, Tarifa y otras localidades de nuestra tierra predicar con el ejemplo. Esta gente no suele llevar banderitas ni enseñas políticas ni falta que le hace. Esta gente lo único que luce es una fuerza de voluntad y una generosidad que se echan mucho en falta en estos días de ostentación de cartón piedra y másteres de chichinabo.