Sun Tzu estaría muy decepcionado con los dinámicos chicos de la Reconquista 4.0: El arte de la guerra no lo han mirado ni de reojo. De conocer al enemigo, poquito. En un meme viralizado del día de las elecciones, Vox se erigió como el mismo Aragorn hijo de Arathorn pegando mandobles contra feministas, anarquistas, comunistas, La Sexta, la Ser, el colectivo gay y seguro que me dejo alguno. No sé de dónde sacaron al fantasmita de colores que representaba el frente LGTB, pero qué acierto. No había aún nacido y la criaturilla ya tenía nombre (Gaysper), había sido adoptado por la bandera arcoiris y más allá y tenía varios hermanos (Lesper, Bisper, Transper y Pansper). Y es que, como dicen los clásicos -Alaska, Tyrion Lannister- lo mejor que puedes hacer cuando hacen de lo que eres un insulto, es hacerlo tuyo. Es la manera más fácil de que deje de funcionar, de que pierda el veneno. Aunque Gaysper sólo asuste a quienes quieran asustarse.