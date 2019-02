Hola a todas esas personas que me estén leyendo en este instante. Hoy siento la gran necesidad de acudir a los medios de comunicación para compartir mi experiencia.

Cuando la vida nos pone en medio de un desafío, llevándolo con fe y esperanza, es de justos entregarlo al mundo. Veía en mi entorno, personas enfermar de cáncer. Dolía, claro que dolía, pero nada que ver cuando se vive en primera persona. En junio de 2017 me detecté un bulto en el pecho, a la edad de 42 años. La peor de las noticias fue cuando me dijeron que se trataba de un tumor maligno.

Pasé por quirófano, por quimioterapia y radioterapia. Fue un año muy duro, no puedo pintar algo así de color rosa, pero tampoco estaba por la labor de colorear mis días de negro. Al principio el primer pensamiento fue: "Me voy a morir, ya acabó esto". Pero conforme pasaron las semanas, me encontraba en el hospital, en la calle, en las tiendas... Personas que lo superaron, unas hacía poco, otras 20 años y más. Entonces, como yo lo que quería era vivir, me agarré a las supervivientes, y entonces cambió mi ánimo.

Hubo días y días en los que me acostaba sin saber si vería amanecer. Cuando ya me iba encontrando mejor, mi humor era el de siempre, y ya estaba con mis chistes y bromas. Desde lo vivido, puedo decir con conocimiento que 50% es fe y 50% es buena actitud, la que nos salva de toda clase de males y dificultades. No hay que lamentarse y pensar, porqué a mí.

No debemos perder el tiempo en buscar porqués. Lo que debe imperar en momentos como esos son las ganas de vivir. Así que siempre diré, que cáncer, no es muerte. Cáncer, debe ser siempre más ganas de vivir que las que antes teníamos.

Cuando pasamos por ciertas vivencias, la sabiduría crece en nosotros. Siempre nos tenemos que quedar con lo positivo. Porque venir a este mundo para rendirse es absurdo. Estamos hechos de sueños, fuerza y voluntad. Y eso jamás hay que olvidarlo. A todas esas personas que hoy luchan por vivir, os digo: fuerza, valor y coraje. Porque ¡¡¡Sí se puede!!!