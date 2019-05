Europa patria querida

El Imperio Romano cuajó una idea de Europa por las armas, con ciertos derechos ciudadanos. Rápidamente: División entre oriente y occidente, Sacro Imperio Romano. Avanzamos con Carlos I de España y V emp erador de Alemania. Fractura, pequeños reinos, guerras, invasiones. Los derechos ciudadanos estaban desaparecidos. Solo la Iglesia Católica mantenía una hegemonía cultural y una lengua común. Más guerras, más invasiones. Napoleón intenta por guerras e invasiones hacer una Europa bajo un solo mando. Beethoven, Víctor Hugo, quieren unir a las naciones. Grosso modo, las dos guerras europeas: millones de muertos, de viudas, de huérfanos, de miserias. Unión de productores del carbón y del acero. Tratado de Roma. Europa Unida a través de los acuerdos, no de la guerra. Falta mucho: fiscalidad, libertad de movimientos, emigración, política exterior: Brexit, Turquía, Israel. Me siento europeo. No a las guerras. Hay que manifestar qué Unión Europea queremos.