Cuando Bannon les explicó a los de Vox de qué va esto de ser unos gamberros y tener éxito ya les comentó que uno de los momentos más divertidos es cuando sueltas la burrada y los demás se escandalizan. La bravuconada puede ser tan grande como decir que los españoles de bien deberían estar armados. Como no debo de ser español de bien, al desconocer lo que es eso, no tengo derecho a tener una pistola en casa, lo que agradezco porque lo más posible es que me acabara lastimando. Me engaño y creo que no pico y sí pico (Bannon es muy listo) porque aquí estoy hablando de ello, de los niños malos de la clase disfrutando diciendo sus maldades, aunque no deja de sorprenderme que esta enorme fábrica de caspa, como si fuera un revival de los loden, genere tanto entusiasmo entre algunos amigos míos tan queridos. Será que, en el fondo, todos llevamos un niño malo dentro, como Torra.