España unida jamás será vencida

Esto se gritaba la madrugada del lunes en la plaza Margaret Thatcher de Madrid (¿por qué tiene Thatcher una plaza en Madrid?, ¿la tiene Churchill?, ¿la tiene Keith Richards?...) Sin ánimo de polemizar, no entendía muy bien el lema. Porque ¿qué es exactamente una España unida que nunca será vencida? ¿Por quién? No sé Thatcher, pero Merkel nos venció un poquito. Por otro lado, a raíz de una consulta a ciudadanos con DNI español resultó que unos cuantos -no pocos- no parecían tener interés en ser españoles, lo que no deja de ser una opinión. Además, la España unida no quiere ver a la España progre, según se deduce, por lo que no sabemos muy bien qué podemos hacer con la España progre para que España esté unida. A no ser que la España unida sea un concepto administrativo/geográfico, evitándonos el engorro de los españoles que tienen dudas sobre un concepto tan abstracto como el de 'ser vencido'.