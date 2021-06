Educación y respeto

Educación política y respeto al adversario es lo que le falta a la figura omnipresente del actual alcalde de Algeciras, el Sr. Landaluce.

En primer lugar, le recuerdo que por repetir constantemente una mentira esta no se transforma en verdad; puede que le crean por la buena voluntad de quien le oye o por intereses partidarios y/o partidistas, pero sigue siendo mentira.

A veces, en sus grandes alocuciones se echa en falta que nos instruya con las consecuencias que tienen actuaciones como La Escalinata, que tanto daño ha hecho y está haciendo a la ciudad, que ustedes apoyaron y a la que los vecinos y vecinas van a tener que hacer frente económicamente.

Por otro lado, es llamativo que para defenderse de argumentos políticos tenga que recurrir al ataque personal, sobre todo a personas que desde hace tiempo no conforman la esfera política o pública.

Intentar sacar ventaja política con estas argumentaciones no le hace bien, porque demuestra su falta de talante democrático, pero tampoco le hace bien a la ciudad que gobierna y a la que sigue generando expectativas de proyectos que presenta y que no materializa.

En el pasado pleno municipal, del 28 de mayo, le sobró indiferencia y soberbia política y le faltó respeto al adversario, no tenía ninguna necesidad de hacer referencia, para argumentar su mentira, a una persona que lamentablemente ya no está con nosotros. No necesita mancillar su recuerdo porque no puede defenderse y ha contribuido con su esfuerzo a transformar la realidad política que hoy conforma Algeciras.

En definitiva, le faltó respeto al adversario, el que se necesita para entender que despreciar a alguien no engrandece su figura. Le faltó ese respeto que se tiene o no se tiene, pero que no se puede comprar con dinero, por mucho que se tenga en la vida.