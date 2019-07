¿Disfraz o uniforme?

Recientemente publicaba Europa Sur una entrevista que me realizaba excelentemente, su director, Javier Chaparro, al rebufo de mi nominación a Hijo Adoptivo de Algeciras, un proceso que comenzó hace ahora cinco años con un artículo escrito en este mismo diario por uno de sus columnistas, el profesor Alberto Pérez de Vargas. Esa idea fue recogida por Javier Ortega, quien ha impulsado una campaña recabando opiniones de diversas personalidades sobre la misma.

La citada entrevista, titulada "Hay quien no sabe las consecuencias que puede traer la ultraderecha" fue mi respuesta al colega Chaparro tras la mención que sugirió de nombres como Trump o Salvini. Mi respuesta textual: "Es alucinante. Hay gente que no sabe las consecuencias que puede traer la ultraderecha a un país, marcando a una generación entera". Y lo suscribo, palabra por palabra.

En las redes sociales, y de determinados youtubers, he encontrado réplicas agrias al citado titular, haciendo referencias a lo peligroso que sería el poder en manos de la izquierda radical.

No les niego la mayor: si el querido autor que me entrevistaba me hubiese preguntado por el difunto Stalin o el vivo dictador regordete de Corea del Norte, mi respuesta habría sido la misma: nunca me manifestaré partidario de los gulags, de las doctrinas absolutistas ni de las dictaduras donde la libertad de expresión y los derechos ciudadanos sean sometidos por la fuerza y sin urnas. Y sé de qué hablo, cuando he querido ejercer mi bendita profesión periodística en tierras donde el toque de queda, la tortura y la aniquilación personal era el rancho del día sin opciones a otros platos.

Es por lo que nunca fui a dar el cabezazo de sumisión al que cada año, ritualmente, se sometía a algunos informadores en salón del trono del gobierno militar cuando el ejército imponía su filosofía lejos de sus labores humanitarias y elogiables que desarrolla contemporáneamente.

Y es que, siempre preferí el disfraz al uniforme.