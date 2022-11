Suena el teléfono. Ring, ring, ring. Lo coges y nadie te contesta, aunque percibes que hay alguien detrás del hilo telefónico. Aguantas un poco y en vista de que no se decide a hablar, cuelgas, aunque te aguantas de no decirle un buen taco. Pero lo más corriente es otra cosa, una llamada de una compañía o empresa que, en legítimo uso de sus derechos comerciales, te quiere endosar un seguro de vida, una alarma, un panel eléctrico… Iberdola, Jartel o Jartura, Seguritas Direct, Amazon… Se comprende que las empresas o comercios quieran vender y usen toda vía o camino para hacerlo, pero a veces, y sin a veces, son muy pero que muy pesados. Aparte de las formas, algunas que te mosquean. Hay quien te tutea como si fueras colega de toda la vida. "¿Eres Antonio? Sí, ¿quién eres? Soy de tal…" Y no es que quieras te pongan tratamiento, pero te extraña que desde la Conchinchina te llame alguien como si fuera tu primo.

Había una que con harta frecuencia te llamaba y decidí aplicar una forma de contestación disuasiva. Le contestaba cantando: ese toro enamorado de la Luna, que amanece por la noche en la maná... Así, una vez y otra vez hasta que la chica, no sé de donde era, al llamarme me dijo, "anda, cántame lo del toro". Mi amigo Paco usa otra estratega más sibilina. Le llaman y contesta como si fuera tartamudo o chiquillo "qué, mumumu, aug aug". La telefonista le requiere "di a tu papá que se ponga", a lo que Paco responde del mismo todo "a gaga a mu mu mu" y logra el fin de la tragedia o comedia.

Otra variante del tema es cuando eres tú el que llamas a un organismo oficial ¡Nadie coge el teléfono! Y vuelves a marcar y ná de ná, no hay manera. (Por supuesto que hay quienes son dignos funcionarios y merecen incremento de sueldo). Puede ser que el teléfono de calambre y entonces es comprensible. O también que te pasa a una central, que con voz de ultratumba te dice, "si quiere usted hablar con Contabilidad, marque el 1; con Hacienda, el 2; con otros asuntos, el 3; con la madre superiora, el 4..." y así sucesivamente. Tú, muy obediente, llamas a la madre superiora, que estará rezando maitines o vísperas, porque no descuelga ni por casualidad.

Capítulo aparte aunque parecido es cuando llamas a tu hermano, a tu mujer o a tu primo. Siempre hay quien no coge el teléfono ni por casualidad y no llamas por capricho sino por alguna necesidad. Y luego cuando te ve se extraña, casi siempre alega que no tenía cobertura. Y todo lo más te dice que eres muy pesado, que a lo mejor tiene parte de razón, porque el teléfono tiene sus cosas malas pero también sus buenos convenientes. Un poner, vas en el coche y tienes un problema; pobre de ti si te has dejado el teléfono en casa o en la oficina, que las pasas canutas. O como lo pasó a uno, que en vez de llevarse el teléfono, se llevó en el bolsillo el mando de la tele sin darse cuenta.

P.D. Y ojito con el llamado phishing o camelo telefónico, que te pretenden estafar pidiéndote tus datos o tus códigos. Ni puto caso si te llaman.