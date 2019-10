Derrota sin identidad

El Algeciras CF cosechó otra derrota fuera de casa, sigue sin conocer la victoria lejos de su feudo y acumula cuatro jornadas sin ganar. Fajardo, por temor al estado del terreno de juego, hizo una revolución en su alineación, algo que no salió bien al conjunto albirrojo. El equipo no se adaptó en ningún momento de la primera parte al terreno de juego y no creó ninguna ocasión en estos primeros 45 minutos.

En cambio, el San Fernando, que sí jugó con su equipo habitual, se adaptó mejor, intento bajar el balón al suelo en campo contrario y aprovechó sus ocasiones, aunque el primer gol con bastante fortuna, para irse al descanso con un buen resultado e incluso le anularon un gol a balón parado.

En la segunda parte rectificó Fajardo metiendo a Domínguez y Antoñito y se vio a un Algeciras totalmente distinto. La segunda parte se jugó en campo del San Fernando, donde Antoñito -se antoja muy difícil ahora mismo ver un Algeciras sin él en el campo- se hizo dueño del manejo del equipo y a pesar del estado del terreno, empezó a fabricar juego y ocasiones para los suyos. El gol pudo venir en un remate de Karim de cabeza a bocajarro al que el portero local respondió con una buena parada y después con la entrada de Antonio López, al que le anularon un gol que parecía totalmente legal, que impidió poner en apuros el resultado final.

Las consecuencias de este partido son que el Algeciras, con su idea de fútbol y con los jugadores que ahora mismo se encuentran mejor, tiene que adaptarse a todas las condiciones que se presenten y no intentar cambiar esa idea porque, como se ha demostrado, este equipo tiene muy interiorizada su filosofía de juego.

Toca volver a ganar en casa para no caer en esa peligrosa ansiedad que suele rodear el Nuevo Mirador de vez en cuando, aunque las sensaciones son positivas a pesar de llevar cuatro jornadas sin ganar. Confiemos en este equipo.