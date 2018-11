El Ministerio de Defensa evitará la participación de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de Barcelona en la próxima edición de 2019. Es una forma políticamente correcta de decir que no van a ir porque no serán bien recibidos. Lo mismo que pasaría en el País Vasco. Hay comunidades de España donde los españoles no son lo que se dice bien acogidos, donde se les aconseja no ir para no provocar tensiones. Por ahora son dos comunidades, curiosamente llamadas comunidades históricas, donde se pretende quitar poquito a poco todo lo que huela a español. Incluso nuestra lengua. Ni las selecciones nacionales pueden jugar allí. Gracias a los grandes partidos por todo lo que habéis hecho por romper nuestra nación en estos últimos 40 años. Gracias por todos los favores concedidos a cambio de apoyos. Muchos son los españoles que están deseando que vuelva a haber elecciones para poner de nuevo las cosas en su sitio.