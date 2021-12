Crecimiento: ¿de menos a más o de más a menos?

Pedro Sánchez y Nadia Calviño vienen reiterando que el crecimiento de la Economía Española va de menos a más, a pesar de las revisiones a la baja de todos los analistas y organismos internacionales. El Gobierno sigue manteniendo en los Presupuestos Generales las irreales tasas de crecimiento del 6,5% en 2021 y el 7% en 2022. Ha sido el propio Banco de España el que ha enmendado la plana al Gobierno. Según sus previsiones España crecerá el 4,5% en 2021, y el 5,4% en 2022. Tasas de crecimiento entre un 25% y un 30% inferiores a las del Gobierno. Según el Banco de España la confianza de empresarios, consumidores e inversores está disminuyendo. La niebla de la incertidumbre se expande por múltiples causas. La inflación se está disparando, siendo más permanente de lo previsto. La persistente inflación está erosionando las rentas reales. La capacidad de compra de los consumidores está disminuyendo. Los márgenes empresariales se contraen por la fuerte subida de los costes como consecuencia del alza del precio de la energía, de las materias primas y por los cuellos de botella y retrasos en las entregas. La percepción de los empresarios es que la disrupción de las cadenas de suministro va a persistir durante 2022. El traslado del incremento de precios a salarios a través de los convenios es una amenaza real a la recuperación. La variante ómicron está afectando significativamente a la actividad económica. La inestabilidad política y la inseguridad jurídica generada por el Gobierno retrasan la inversión.

Ante la creciente incertidumbre la rápida y eficiente utilización del fondo europeo Next Generation y la ejecución de las reformas estructurales comprometidas son claves para fortalecer la recuperación y facilitar la transformación hacia un modelo más productivo y resiliente. Ninguna de las dos iniciativas se está acometiendo con la rapidez y orientación necesarias. El Banco de España afirma que, al mes de octubre, de los 26400 millones del Next Generation contemplados en los presupuestos sólo se han utilizado 9.000 millones. El Gobierno está acelerando los procesos de compromiso y utilización, afirmando que a final de año estarán asignados y utilizados en su totalidad. Más de 11.000 millones se han transferido a las comunidades para su gestión. De la pronta y eficiente gestión y control de los fondos dependerá el ritmo de la recuperación y el éxito de la necesaria transformación hacia una economía más competitiva y resiliente. En un reciente estudio el Banco de España argumenta que el problema de la economía española es de baja productividad y escasa resiliencia a los cambios estructurales y tendencias que ha acelerado la pandemia. Tras un análisis sectorial desde el punto de vista de la productividad y resiliencia, concluye que el peso de los sectores más productivos y resilientes en el tejido productivo es de un escaso e insuficiente 12,6%, muy inferior al de Alemania, Francia y otros países de la Eurozona. La conclusión es que se necesita un cambio del modelo productivo mediante de una gran reasignación sectorial de los factores de producción y una intensa readaptación de los trabajadores a través de la formación y el aprendizaje. El Next Generation es el instrumento adecuado.