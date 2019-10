Contestan, pero no saben

Los que tenemos años para haber vivido el Campo de Gibraltar de antes de 1969, de entonces y de después, y gozamos de la independencia necesaria para expresarnos libremente, no acabamos de sorprendernos con el devenir de los acontecimientos y, más que nada, con la supina ignorancia que muestran muchos de los pocos que están fuera del control picardiano (de Picardo y de picardía) y los dirigentes políticos de los partidos, respecto del estatus colonial y sus consecuencias en la comarca y alrededores. No quiero insistir sobre lo que ya he escrito -no es difícil encontrarlo en la hemeroteca de este periódico- ni detenerme en detalles pasados acerca de las actuaciones de los ministros de Asuntos Exteriores del Postfranquismo. Me interesa, no obstante, dejar constancia de que los Gobiernos tecnócratas de 1957 a 1967 prepararon una España en la que fue posible dar respuesta a un proceso de autonomía en Gibraltar, que estaba diseñado para terminar en autodeterminación e independencia. España lo impidió cerrando la Verja en 1969. El páramo laboral al norte de ésta (británica, por cierto) empezó a dejar de serlo y no sólo se recuperó gran parte de la dignidad perdida sino que en unos años, el Campo de Gibraltar se convirtió en la más importante zona industrial de Andalucía.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en sus últimas declaraciones citando a La Línea y a Algeciras como objetos de atención fiscal preferente estaba poniendo de manifiesto su monumental desconocimiento. Menos mal que alguna inteligencia le ha hecho rectificar rápidamente y ya ha cambiado su discurso, limitado a las dos ciudades, refiriéndose a la comarca. Ello no evita la percepción de que habla de oído, pero sí la del gran error político que supondría limitar la referencia a La Línea y Algeciras. Claro que el Campo de Gibraltar necesita con urgencia una actuación política para poner orden en el desequilibrio que supone el estatus de la colonia. Pero no solo eso, hay también que volver a aplicar, actualizándolas, las estrategias que diseñaron los Gobiernos de los años sesenta y siguientes para atraer iniciativas empresariales.

Gibraltar es una colonia militar cuyo estatus permite el mantenimiento a bajo costo de las instalaciones que le dan sentido y a través de una sociedad subordinada a su condición. Los nocivos efectos sociales, económicos y fiscales que se derivan de esa manifiesta anomalía justificarían una intervención drástica que los neutralizara, y este es el mejor momento para hacerlo.