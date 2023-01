No me las voy a dar de sabio ni de profeta, pero en vez de desear feliz Año Nuevo, voy a escribir algunos concejos oportunos a fin de que ustedes, mis amables amigos lectores, eviten una muerte tonta, que de todo hay en la llamada Viña del Señor.

He aquí algunos. Haciendo selfis, esto es, tomarse una fotografía vuelto de espaldas, incluso con un barranco detrás, muere cada semana una persona en España, siendo el sexto país en el mundo en esta macabra circunstancia. Me lo cuenta mi yerno Nicolás que lo investiga todo. Así que otra vez di a uno que te encuentres que te haga la foto al respecto y no seas capullo.

En la misma España mueren por violencia machista 48 mujeres cada año. Demasié. Una conocida señora decía a sus hijas para evitarlo: "Ojo, hijas mías, primero te chilla, luego te levanta la mano y tercero te pega. Así que no consientas nunca que te chille" ¡Pues ojo al dato!

Respecto al coche. Cuando salgas de una carretera secundaria a otra principal y hagas stop, cuenta un minuto más por si se te cala el coche. Y ve mirando siempre al más lejano, no simplemente a tu corta delantera, y eso por si sale alguien de un carril o un perro o un gato.

Ídem con el coche. Conduce con las manos en el volante con la técnica de las 10 y 10. Y con los brazos estirados, en vez de flexionados. Y en las curvas, cambiando, haz una ráfaga de luces para ver y que te vea otro coche.

Una cosa muy importante que le costó la vida el mes pasado a un albañil en un pueblo de nuestra provincia. Si tú, albañil, pintor o electricista, te subes a una escalera de mano para hacer tu trabajo, amarra al último peldaño una cuerda con un garfio y otro garfio en el balcón de más arriba. La escalera se resbala y cataplúm, te caes y te desgracias. Esto es muy importante. Yo siempre que veo alguno se lo digo por si acaso. A lo mejor o peor, a lo más que llegas es que te digan "métete en tus cosas y déjame a mi tontorro".

Si te duele en medio del pecho o de la espalda, en la base de la lengua o por esa zona o en la cara interna del brazo izquierdo, ve al médico que puede ser un aviso de tu corazoncito.

Si no eres diabético, no tomes sacarina. Si tienes mucho colesterol, no comas cochino sino pavo, gallina o ternera. Y si tienes gambas en tu casa, me las traes a mí, que no tengo colesterol o en poca cantidad.

Si cortas embutidos o jamón, ten cuidado con el cuchillo. Si te afeitas con cuchilla, no cantes, no sea que cantando "ese toro enamorao de la Luna" te cortes el pescuezo.

P.D. En fin colega, te deseo un feliz Año Nuevo. Y a ti cabroncete que alguna vez se te ha ocurrido pegarle o algo más a tu mujer, vete a hacer puñetas o si quieres vete a la Conchinchina. Y eso por no decirte...