Compromiso medieval

Mis compañeros de generación me creen intransigente. Aseguran que hablo de los que vienen detrás con la misma superioridad moral con la que nuestros padres lo hacen de nosotros y que eso resulta tremendamente carca. Tal vez lo sea. Tal vez en mí se encierre una señora decimonónica que se rasga las vestiduras cada vez que observa el comportamiento de un postmillennial. Me han explicado que, por mi edad, pertenezco a los llamados millennial y, por cuestiones puramente corporativistas, no criticaré a nadie de mi generación.

Volviendo a mis sucesores, son apeteciblemente odiosos. No por su jueventud -a la que nosotros ya no aspiramos- ni por su elevadísimo nivel de vida -del que nosotros no gozábamos a su edad a pesar de vivir muy bien- ni siquiera por el estilazo que gastan (cuando nosotros nos apuntábamos a unas modas un tanto horripilantes). Bueno, puede que por algunas de esas cuestiones les tenga inquina (sobre todo por lo del estilimo en nuestra maldita adolescencia), pero no son las razones por las que los detesto.

Los postmillennials, tan preocupados por ellos mismo y su ombligo, han desarrollado una capacidad asombrosa por no comprometerse absolutamente con nada. No es que el miedo al compromiso -como ocurría con las parejas a finales de los noventa y principios de milenio- haya invadido sus pequeñas personalidades, es que ellos han optado por no implicarse con nada. A pesar de que abanderen todo tipo de causas. Los postmillenniasl no saben lo que es el compromiso. Es un yoísmo tan arraigado el que tienen que todo lo que implique a otro semejante se la suda, como suelen decir. Primero yo y después yo. El tipo de relaciones que llevan entre ellos es un claro ejemplo. Resulta llamativo cuando intentas hacérselo ver. Ellos no se bajan del burro, al igual que nosotros, y creen tener posesión absoluta de la verdad. De ahí que adquirir compromisos se rechace bajo excusas sin fundamento. Comprometerte con algo implica dejar de vivir el momento y ellos son muy de exprimirlo al máximo, como si no hubiera un mañana. La improvisación y el make it count, que diría DiCaprio, no son posibles si debes comprometerte con una persona, una asociación o incluso un trabajo. Pero, qué esperar cuando el valor de la palabra parece un concepto puramente medieval.