Los resultados del cierre de 2022 de las compañías estadounidenses confirman que la caída prevista de los beneficios ya ha comenzado: un 2% respecto al tercer trimestre, y un 6% comparado con un año atrás. La mayor decepción ha venido de los gigantes tecnológicos, tanto en ventas como en márgenes. Sus beneficios caen un 20% anual, ocho puntos peor de lo esperado, por la rotación del gasto de los hogares tras la pandemia, una ralentización del crecimiento de algunas líneas de negocio, mayor competencia y, sobre todo, unos costes más altos.

Excluidos los sectores financiero y petrolero, los ingresos nominales crecen ya por debajo de la inflación, con una reducción de los volúmenes reales. Además, los márgenes se contraen por los mayores costes laborales, y ya están un 2% por debajo de 2021. Y como los salarios aumentarán previsiblemente más que el IPC, cabe esperar más presión en los próximos trimestres.

A pesar de esto, el conjunto de los analistas de empresas sigue esperando un aumento los beneficios en 2023, cuando los factores macroeconómicos nos llevan a prever una caída próxima al 6%. Si estuviéramos en lo cierto, la valoración de las compañías de EEUU sería inconfortablemente alta, próxima a una relación precio/beneficios (PER) de 20x. No muy por debajo de donde estaban hace dos años, cuando parecía que la Fed no se movería en años del 0%.

Por esto esperamos que se corrija parte del último tirón de las bolsas, y recomendamos una estrategia cauta hasta que se ajusten las expectativas sobre los beneficios y los tipos de interés, o hasta que las valoraciones reflejen mejor el complicado panorama económico y empresarial.