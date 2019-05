Son programas a los que no se presta la debida atención por más que posean todos los ingredientes para dejar satisfechos a los paladares más exigentes. Me refiero a El cazador de cerebros, Página 2 y Cartas en el tiempo, los tres producidos por Ángel Villoria desde el centro de producción de TVE de Sant Cugat del Vallés, que comparten horario en la ahora tempranera franja cultural de las ocho de la tarde.

Todo lo bueno que pueda decir de ellos es poco. Porque los tres son prodigios de buen gusto, no dejan de apelar al intelecto y nos descubren a personas y personajes con mucho que aportar. El cazador de cerebros corre a cargo de Pere Estupinyà, que en su día trabajó con Eduard Punset en Redes. No puede negar su filiación al maestro, por cuanto tanto el tono de sus disertaciones como sus temas preferidos coinciden con los de su mentor. En el último programa viajó a Nueva York y San Francisco para charlar con especialistas sobre la felicidad en las grandes urbes. Puede que Luis Rojas Marcos y demás expertos no dijeran nada nuevo, pero regresar a sus mensajes y razonamientos siempre es tan placentero como el café con un amigo sabio.

Cartas en el tiempo, dirigido por Blanca Flaquer con el equipo de La mitad invisible, es una de esas delicatesen televisivas que llegan de cuando en cuando. A través del género epistolar descubrimos a personajes de otras épocas con mucho que contar. Todo envuelto en una belleza pura, con la participación de actores de primera fila. Y qué voy a decir a estas alturas de Pagina 2. Sólo que sabe a poco, que se pasa volando. La 2, pese a sus limitaciones presupuestarias, nos sigue aportando mucho y bueno.