Tenía a Carlos, el librero de la calle Convento, por inmortal. Andaba por los parajes del centro con no pocas goteras, incluso había tenido serios problemas con una reciente operación de cataratas, pero a nadie se le habría ocurrido pensar en que no siguiera formando parte del paisaje, que no estuviera en ese eje que, de algún modo y por diversas causas le ha quitado protagonismo a la calle Ancha. Daba gusto ver el tenderete de libros que Carlos plantaba a deshoras junto a las paredes del edificio del antiguo hospital militar, o en el pasadizo que conducía a su librería si el tiempo no ayudaba. Ahora que se nos ha ido para siempre, cuando estaba a punto de cerrar, habrá que ir haciéndose a una nueva imagen de ese histórico entorno que ya perdió mucho de su empaque legendario con la desaparición -o reconversión en algún caso- de referentes esenciales para Algeciras, como el convento de Mercedarios.

Las librerías son para mí lugares en los que podría estar horas sin advertirlo y no fueron pocas las que pasé en la de Carlos. Me resisto a llamarle como se llamaba, "El libro Técnico", porque parecía haberle sido puesto el nombre para despistar. Es verdad que el origen del negocio estaba en el despacho de libros asociados al ámbito universitario, de disciplinas científicas -me hizo ilusión encontrar alguno mío- y técnicas; pero no era precisamente en lo que uno pensaba al entrar en aquella caótica estructura de estanterías y mucho menos cuando aparecía el librero. No desentonaba sino todo lo contrario. Para el recinto, Carlos era un complemento integrado en el paisaje interior, en la decoración.

No son estos pagos muy dados a la lectura, ni de libros ni de periódicos, sin embargo en lo uno y en lo otro hay aspectos contradictorios. Carlos me decía que él vendía mucho, que en Algeciras se leía más de lo que parecía. Claro que vender no se traduce necesariamente en que se lea, pero como pasa con el colesterol, se mide el que circula en espera de que tenga algo que ver con el que se deposita. Y si pensamos en los periódicos, la cantidad de iniciativas y de cabeceras en circulación es inconmensurable. Yo creo que vamos a echar mucho de menos a Carlos, era cosa nuestra. Pertenecía a una especie a extinguir, la de los libreros que pueden hablar con autoridad de los libros que venden y de sus autores, la de los que fomentan la edición y la acogida a tertulias y a debates; a esa clase culta de libreros libertarios a los que comprar un libro es un placer añadido a su disfrute.