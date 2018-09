Calidad de empleo

No es una persona, ni dos. Son muchas las que tienen que pluriemplearse con el fin de llegar a fin de mes. Parece que se está implantando una nueva vida laboral en este país, en la que el trabajador tradicional se ha ido sustituyendo por el autónomo, que además posee varios frentes abiertos. Cuatro horas aquí, cuatro horas allá y dos horas más por la noche. Así es la vida de algunos. Todo ello por dos duros que les sirven para poco más que subsistir. Me da la sensación de que estamos dando un paso atrás en la historia. Nos estamos cargando todas las condiciones que mejoraron hace años. El empresario de hoy -no todos evidentemente- prefiere mantener en plantilla a dos trabajadores remunerados con la misma cantidad que debería percibir uno solo. Eso sí, ni te quejes porque te puedes quedar en la calle y fuera hay 300 personas esperando tu salida. Quizás esté generalizando, pero la realidad de muchos es ésta. El modelo de empleo debe avanzar, no retroceder en el tiempo. Pero mientras existan empresarios con esa mentalidad el retroceso irá en aumento.