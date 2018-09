Borrell y marcha atrás

El cierre de la verja en 1969 causó los efectos traumáticos derivados de una larga dependencia laboral de la comarca respecto a Gibraltar. Los desequilibrios entre un lado y otro de la verja; producidos por el estatus fiscal de la colonia, por las circunstancias sociales de la comarca, por la geografía y por la tolerancia aduanera; jugaban a la contra. De modo que, al cierre, no se disponía de los recursos necesarios para suavizar sus malos efectos. No obstante, el Gobierno de España puso en marcha una serie de medidas que, si bien, a bote pronto, no eran suficientes para solucionar el problema, sentaron las bases de un desarrollo que hoy puede ser calificado de espectacular. La desolación industrial y las limitaciones portuarias, viarias y de infraestructuras que sufría la comarca al comienzo de la década de los sesenta, perderían actualidad en no mucho tiempo.

La recuperación del protagonismo de la Roca y de la dependencia laboral que sufre la comarca, corren paralelas a la tolerancia aduanera y a las facilidades viarias, de comunicación y comerciales dadas por España. Desde la reapertura de la verja, en 1982, trece años después de su cierre, Gibraltar ha ido rehaciendo con creces su estatus hasta revertir los viejos hábitos.

El ministro Borrell, que empieza a mostrar síntomas de estar cambiando algunas de las convicciones que parecía tener antes de la inesperada llegada al poder de los socialistas, se reunirá el martes con los alcaldes del Campo de Gibraltar, dícese que para una toma de contacto antes del encuentro informal que los jefes de Gobierno celebrarán el Salzburgo el jueves día 20. También se dice que se ha avanzado en las conversaciones a dos con el Reino Unido. A mí me da la impresión de que el ministro está "mareando la perdiz" hasta ver si sale algo en claro de Bruselas. La exultación de Picardo y la reciente "espantá" del delegado especial de Exteriores en el Campo de Gibraltar, al que apenas si se le ha visto por estos pagos, no son presagios de preocupación ni del ministro ni del Gobierno.

España puede estar a punto de perder otra oportunidad, ésta única e irrepetible, de recuperar Gibraltar. Bastaría con dejar que la Roca se quedara fuera de la Unión Europea, con todas sus consecuencias, para que Picardo cambiara de partitura y su coro de asalariados entonara el ángelus. Pero no cabe esperar gran cosa del ministro Borrell que, acaso inspirándose en el supremacismo enfermizo del nacionalismo catalán, nos tiene por subdesarrollados.