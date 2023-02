Y 0, yo y yo" me recuerda en sentido contario a aquella canción me importas tú y tú y tu y solamente tú, y nadie más que tú , ojos negros piel canela que me llevan a desesperar… Es aquel que además es imbécil, engreído, gaznápiro, y gilipollaas…por no decir algo más. Se cree que toda la razón es suya y, como no conoce ni admite el diálogo, estima que toda la verdad es suya y no admite contraria. Y lo peor es que lleva sus razonamientos a la fuerza bruta, por narices debe ser verdad todo cuanto piensa. Como en todo hay categorías, que van del encastillado al permeable. Me recuerda en el extremo opuesto a aquel célebre comentario de los hermanos Marx cuando decían "yo tengo mis principios inmutables, pero si usted quiere los cambio". Y también me recuerda a aquel que ya se pasaba de tonto cuando decía "tuve un discusión con fulano y en la pelea me dijo tonto, estúpido, malage… Me aguanté con todo, pero después me dijo individuo y eso no lo puede aguantar y le di una sopa de tortas".

Siempre hay soberbios y en todas partes, lo que pasa es que hay escalas, unos son peores que otros, va desde el que pone cara de mohíno y mira para otro lado pensando que el otro está equivocado. Pero lo peor es el radical, el que va a por todas, el que no admite más que sus criterios y a la tremenda. Y no te creas que ese especimen está allá o allí, que muchas veces está a tu lado. Es el que nunca cambia de opinión, ni la matiza, porque al fin y al cabo el diálogo es el instrumento en el cual él expone sus criterios y tú los tuyos y razonando, dialogando se llega a un acuerdo o al menos a una aproximación.

No creas amigo mío que el soberbio sólo está en los sucesos dramáticos y llamativos, que también los hay soto voce, pasan por tu lado o está en tu vecindad… Es el que no saluda por la calle ni a su padre conociéndote, es el que se auto llama Ilmo. o Excmo. Porque ha llegado a tal puesto, es el que de pronto hace dinerito y está, como dice un amigo mío, abrigado y solo se quiere codear con los millonarios. E s también aquella que se cree Gina Lollobrigida o Marylin Monroe o el que se cree Burt Lancaster (obsérvese que apelo a los artistas veteranos). Y, sin embargo, la aludida tiene los dientes mellados y como sierras, y el aludido es más feo que Picio y encima calvo.

En el extremo opuesto está la persona amable, dialogante, hasta simpática, que saluda hasta a las esquinas, que es hasta educado. Da gusto conocerlo, hablar con él e incluso ser amigo. Todo el mundo le estima. Pero eso debe ser un don de Dios o quizás también la educación que le dieron sus padres, porque siempre se dice "de tal palo tal astilla". Y en consecuencia es muy difícil que de un saborío salga un niño de regalo. En fin, amigo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como te pille. Y que sepas que yo quiero y pretendo comprenderte y no llevarte la contraria. A ver si entre los dos nos ponemos de acuerdo y nadie pueda decir ni de ti ni de mí que "ese tio es un chuleta" Amén.

P/D Seguramente me ha conmovido el majareta soberbio, este que mató al sacristán en Algeciras y tantos otros que matan a sus mujeres por creerse dueños del mundo… como aquel que decía "la maté porque era mía…".