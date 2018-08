Ay, el protocolo

Debiéramos cuidar -digo yo- nuestros símbolos, respetarlos y exhibirlos como debe ser; para evitar, entre otras cosas, su trivialización.

La masiva adopción de banderas regionales y locales obliga, aún más, a su correcta presentación. Muchas de ellas adolecen, como ocurre con los escudos, de una interpretación seria, ajustada a una historia bien sustentada y cuidadosa con las reglas de la heráldica, pero no es ello tan perjudicial como la comisión de errores que acaban vaciándolos de contenido.

En Algeciras, por ejemplo, hace varios años, había una bandera de la ciudad en la puerta del Ayuntamiento con los colores invertidos, el amarillo en la parte inferior. Se corrigió, después de no pocas advertencias. Alguna vez, de modo esporádico, se ha vuelto a caer en lo mismo en el acuartelamiento de la policía local, en la carretera a Málaga, frente a lo que siempre hemos llamado Los Pinos; cuando se les ocurre, no muy a menudo, colocar la bandera de Algeciras en el frontispicio.

La escasa familiarización con la simbología e iconografía oficial, de los representantes políticos; con frecuencia debida a la dejación con la que tratan lo que no les parece electoralmente rentable; hace que esos errores, de parte de las personas puntualmente encargadas de su colocación o, en el caso de los himnos, de su grabación o emisión, se cometan a ritmo de rutina.

El pasodoble de Algeciras, de Valdivia y Sánchez Garrido, puede entenderse como el himno de la ciudad, por cuanto fue oficialmente adoptado como tal en un concurso convocado por el Ayuntamiento. Sin embargo, rara vez ha sido emitido en alguno de los actos públicos presididos por el alcalde o alguno de sus tenientes.

El pasado lunes, me sobrecogió que en la entrega de las medallas de La Virgen de la Palma, se emitiera el Himno Nacional de España y a continuación el de Andalucía. Sin entrar en la improcedencia de la denominación de las medallas -se trata de una distinción municipal en la que no cabría alusión religiosa alguna-, es un sinsentido acudir, en un acto local, a himnos que no debieran ser tratados como si fueran pasodobles. Por otra parte, en el Ayuntamiento convendría que comprendieran que, en los himnos, como en los desfiles de naturaleza protocolaria, lo más sigue a lo menos; como el cura oficiante sigue a los monaguillos. Si suenan el Himno de España y otro u otros de menor cuantía, aquel es siempre el que cierra la cadena.