Espero que a los buenos de Marty McFly y Doc no les dé por poner a su DeLorean en el Campo de Gibraltar en pleno 2018 porque iban a tener difícil coger carrerilla para volver a casa. Los continuos colapsos, el mal estado del firme de muchas carreteras y las salidas y accesos de la comarca más olvidada de Andalucía se han convertido en una ratonera, una trampa a veces mortal de la que parece que no tenemos alternativa. ¿O sí? Quién sabe. Lo que es evidente es que los dos grandes partidos políticos no tienen la solución. No la han tenido en más de 20 años y empiezo a pensar que no pretenden tenerla en 20 más que les votemos. Lo de las infraestructuras tercermundistas lo escribimos y lo decimos a menudo pero me temo que los lloros se pierden por las curvas de Tarifa o por socavones de la A-7. A los que competa nuestro abandono sólo les digo que arrieritos somos...