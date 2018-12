Todo pintaba la mar de bien cuando estaba sentado tomando un café en la cocina con la tablet por delante, de riguroso pijama dominguero. En apenas un par de toques había echado al carrito virtual de la compra tres o cuatro artículos que me daba pereza ir a buscar a tiendas especializadas. Y encima a buen precio. Todo pintaba la mar de bien, decía, hasta que me confundí y en lugar de consignar un punto de entrega para ir a recoger todos los paquetes juntos cuando llegaran, me confundí y los mandé a casa. Con tres proveedores diferentes. El café se enfrió mientras maldecía haber firmado voluntariamente una sentencia a arresto domiciliario. Han pasado ya un par de días y sigo esperando que suene el porterillo saliendo de casa lo imprescindible. Con el comercio tradicional, o incluso yendo a una gran superficie, al menos me hubiera dado el aire.