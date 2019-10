Alegaciones al Plan Director del Puerto de Algeciras

Como es sabido y notorio, el pasado viernes día 20, convocada por Fapacsa y con participación de representantes en el Campo de Gibraltar de Agaden y la Red Natura 2000, se celebró -en el aula 09 de la Escuela Politécnica- una mesa redonda en la que los ponentes expusieron, ante los ciudadanos que llenaron el aula, los motivos por los que consideran inadmisible la propuesta de ampliación del Puerto de Algeciras, contenida en el denominado Plan Director de Infraestructuras del puerto Bahía de Algeciras, sometido a información pública.

Cargados de razón, los ponentes desgranaron las agresiones que el crecimiento descontrolado del Puerto de Algeciras ha causado a la propia bahía, a las aguas y a los fondos marinos y a la flora y la fauna que los ocupan, al frente litoral y a la salud y el bienestar de los humanos que habitan su entorno. Para poner freno al nuevo desastre que se avecina las organizaciones mencionadas presentarán alegaciones al Plan ante el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y han pedido a los asistentes (y a todos los ciudadanos) que las compartan, presentando en su propio nombre copias de las mismas.

Yo también alegaré ante el señor Landaluce (D. Gerardo). Y lo haré para manifestarle -como mejor proceda en derecho- que ya está bien: que, para hacer del Puerto de Algeciras el primero del Mediterráneo en tráfico de contenedores no puede seguir transformando las aguas de la bahía en un inmenso solar; que no puede continuar vertiendo hormigón en ellas para conceder suelo para actividades propias de áreas industriales; que es inaceptable que, a poco más de setecientos metros del Parque de las Acacias y prácticamente al lado de la terminal de pasajeros del propio puerto, se almacenen en Isla Verde el doble de metros cúbicos de combustibles marinos que en la Refinería, con el riesgo que ello entraña para los más de 120.000 habitantes de la ciudad de Algeciras y a los casi cuatro millones y medio de viajeros que, según las estadísticas de la propia Autoridad Portuaria, pasaron por la terminal en 2018; que siendo deseable el aumento de la actividad portuaria, el crecimiento del puerto debe ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y por ello, para no volver a realizar rellenos en la bahía, es absolutamente necesario, en primer lugar, exigir la máxima eficiencia técnicamente posible en las instalaciones existentes en las superficies ocupadas por los diferentes concesionarios de los servicios que el puerto presta y, después, hacer uso de las superficies todavía vacías, utilizables para los fines que propone, disponibles en rellenos anteriores y en el resto de las zonas del arco de la bahía dependientes de la Autoridad Portuaria.

Le pediré también que medite y reflexione, que aprenda de la historia y no rellene en vano; que piense en el futuro y en las alternativas de desarrollo que ofrece; que no se precipite y resuelva pensando en el largo plazo y no en lo inmediato; que recupere el buen sentido y ponga fin a la espiral de desafueros -iniciada por sus antecesores en el cargo que, a mediados de la década de los ochenta ypara resolver un problema coyuntural, llevaron a cabo el primer relleno de más 120.000 m2 de bahía creando el páramo del Llano Amarillo- que ha culminado en el desastre medioambiental que representa hoy el Puerto de Algeciras.