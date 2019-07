Escribo estas líneas tan sorprendido como agradecido por la iniciativa del Conseguidor Javier Ortega para pedir al Ayuntamiento de Algeciras mi nombramiento como Hijo Adoptivo de mi pueblo. Estoy honradísimo de que promuevan hacer oficial algo que siento en mi interior desde hace muchos años: ser hijo de Algeciras.

No en vano, mis recuerdos de infancia están en la calle Sevilla, en la que jugué… En la Panadería la Estrella, donde me alimenté… En mi barrio de San Isidro, bajo la mirada del Medinaceli cuando fui monaguillo y crecí… En el patio de recreo de los Salesianos donde jugué y estudié… En la playa de Los Ladrillos, donde me bañé… En el Parque María Cristina donde me enamoré… En La Escalinata por donde paseé… En la lonja tempranera de pescado donde flipé… Al fin y al cabo Agesiramare es… eso… mi madre, mi tierra, la que recibió los cuerpos de mis muertos y la que acoge a mis gentes rebosantes de vida.

Pero, de improviso, comienzas a recibir señales de cariño, de amor de una serie de Hooligans generosos con los que alguna vez compartí complicidad y que se asoman a las redes con vídeos hablándome de sus afectos.

Así, Alberto Pérez de Vargas, el querido Profe insiste después de que hiciera esa petición en un bello artículo en Europa Sur hace cinco años.

Vídeos chorreando piropos y reconocimientos de mi padre radiofónico Putativo, Sergio González Otal, de mis colegas de profesión, Javier Caraballo, Paco Robles, Ana Villalta, Carlos Rodriguez Braun, María Quirós, José Antonio Naranjo, Lorenzo Díaz de mi hermano Dori o ese otro hermano de experiencias, Juan José Téllez. Con ternura percibo los guiños amorosos de mis compadres, Mariló Montero y Carlos Herrera.

Como decía la canción de revista, me siento… agradecido y emocionado solamente puedo decir… gracias por venir.