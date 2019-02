No creía en las despedidas, abuelo Antonio, pero me es inevitable derramar una lágrima al recordar que ya no estás. Prefiero pensar que sigues aquí, conmigo, puerta con puerta. Yo que fui tu otro nieto, al que siempre quisiste como a uno más. Jamás olvidaremos tu forma de querer y de enseñarnos a ver la vida. Tú nos demostraste que vivir puede ser maravilloso con constancia, trabajo y atención a las personas, cuidando los pequeños detalles. Ahora ya puedes saludar tú mismo a Rafael, tu amigo, mi otro abuelo. A nosotros nos quedará ese hueco del sofá, el mismo donde la familia te recuerda orgulloso. Tú siempre estarás en tu Rosa, en las risas de Pablito, Alejandrito y Alvarito, en tu Toñito y Ana. Voy a extrañar, muy a mi pesar, que no seas tú el que me haga rabiar con mi Balona cada mañana. A quién buscará ahora tu Matías, el gato. Allá en Balaídos, tu tierra, acaban de abrirte las puertas. No podrás leerme, como de costumbre, pero va por ti, amigo, abuelo.