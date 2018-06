Abrimos un poquito la caja de Pandora

En la primera del abono del miércoles 27, con una plaza en Feriada pero que no se llenó, como era de esperar, con un público de toros yo diría que standby, quedan los grandes acontecimientos para el 28 y 29 que vaticinan la gran llamada. Pero yo, lo que no me explico es cómo a mi buen amigo y mejor presidente, Ortíz Mejías, un veterano ya en estas lides, le pudieron colar desde el córner el gol con el primer toro, que fue devuelto, de lo que después sería una monótona y aburridísima tarde de toros justitos de fuerzas y sin recorridos en las muletas, que de eso no tuvo el presidente la culpa; pero que tuvimos que soportar la mayoría ya pensando en la reconfortante y tradicional merienda. Si ya es difícil acertar con seis toros de una misma ganadería para que salga uno o dos que acepten la pelea hasta el final, que es la misión del toro bravo, criado para eso, imagínense cuando son seis de distintas divisas, aunque, a decir verdad, de la misma sangre. Aunque Las Palomas hace pocos años fuera denominada como Monumental, es de segunda categoría; pero eso no debería restarle importancia al toro que se lidie en ella. Que no queremos elefantes con cuernos, desde luego, pero que al menos su morfología y su trapío vayan acorde con lo que se paga en taquilla. No me pareció una corrida para esta feria de abolengo histórico. El peso mínimo de los toros para corrida en plazas de segunda es de 435 kg y ayer en la nuestra rasparon ese límite (453, 473, 495, 470, 453, 459). Nada que objetar de la edad de las reses lidiadas, todos lucían el 4, eran toros.

Algo que se debería modificar es la tablilla en la que se anuncia al toro a lidiar desde el centro del ruedo. Es tan pequeña y lo hacen tan rápido, que es imposible poderla leer, al menos un servidor, desde la fila 14 del tendido 3, que es mi localidad de abono. A mí, el toro que más me gustó y aplaudí en el arrastre fue el tercero, pudo ser de ¿Torrestrella? Bravo, duró más en la muleta y tuvo fijeza, con más carita, vamos, más cuajado, con el que el debutante peruano Galdós tiró la moneda al aire. Lástima que por su puntillero le llegara un recado desde el palco; pudo cortar la oreja. Gil Marín, sobrado y Garrido, otra vez será. Yo eché de menos este año al triunfador de las tres últimas ferias, a David Galván. La empresa, hay que decirlo, ha mejorado en calidad el servicio de los vendedores en los tendidos, uniformes, se mueven sin molestar al público y los acomodadores elegantemente, acomodan con una sonrisa, en eso sí somos una plaza de segunda de buenos augurios. Y a esperar. A ver que nos depara esa caja de Pandora que está a medio abrir.