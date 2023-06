Buenos días Sr. Alcalde! Me acuerdo cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que había sido elegido acalde de mi pueblo. Me levante más contento que unas pascuas. Y me di mas cuenta, cuando por la calle todo quisque me saludaba y felicitaba.

Fue, fueron unos días memorables… pero to pasa en la vida. “Ches la vi” que decía no sé quién. Lo cierto es que mi pueblo, el tuyo tiene nuevo alcalde y es la primera autoridad. Y lo curioso del caso es que no es una persona venida del planeta Marte ni siquiera de Sevilla o Madrid, sino que ha nacido en una calle de tu pueblo, fue a la escuela contigo y contigo jugaba al malastro y a la contra. Es una persona igual que tu, ni más ni menos.

Esta es la gran noticia de la democracia. Que cualquier mujer u hombre del pueblo, puede llegar a ser máxima autoridad y a ella debemos respetar y acatar. Y ¡claro! Como me gusta la historia, me acuerdo de los tiempo de Mary Castaña en los que el duque “nuestro señor por loles” designaba a uno de su total confianza. Y luego cuando los años pasaron y vino la Dictadura, otro señor (también por loles” llamado Gobernador) designaba a un quídam que no tenía más mérito o título que ser adicto y leal a los principios fundamentales del Movimiento.

Así que ya sabes, estimado paisano, cómo han cambiado las cosas… Pero no se le puede a uno subir el cargo a la cabeza ni a él ni a los concejales. Cuento dos anécdotas ad hoc. Fue al Carranza un concejal de un pueblo a ver el Cádiz C F y tal como llegó, aparcó su coche en la misma puerta del Estadio. Llega el guardia y le dice que no se puede. Alega el hombre diciendo que es concejal. A lo que el guardia le dice: “Aquí el concejal no pinta nada”. Y a ello resignado el hombre le replica: “Ah, entonces como en mi pueblo: el concejal no pinta ná”.

Otra anécdota… va la Corporación municipal Bajo mazas tras el Nazareno en la procesión. Y uno que bebía demasié hincado de rodillas al paso, se dirige al Cristo y le dice: “Jesús, si malos son los de delante, peor son los de detrás”. Todos le conocen y hacen oídos sordos. Pero el hombre se despachó a gusto.

Y todo esto es para que tanto el alcalde como los concejales no se suban a las barbas... Que es sean humildes y comprensivos. Y por supuesto honradez, mucha honradez...Hace mucho tiempo apareció en Diario de Cádiz (auténtico) una pseudo esquela mortuoria sobre un alcalde de un pueblo, que habían mandado unos vecinos, y que decía: “Ruegan a... por el fallecimiento de don… que ha muerto de adoquinitis”. Y era simplemente que enlosó su chalet con adoquines cogidos del propio almacén del Ayuntamiento.

P/D. Bueno, bromas aparte, todos estamos contentos con haber ejercido la democracia eligiendo a los que creemos mejores de nuestro vecindario, para que rijan la política de la ciudad. Felicidades a ellos y buena suerte.