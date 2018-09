Una visita al pasado

La ficha 'FLASH DE MARK WAID: DEUDAS INFERNALES' Mark Waid y otrosECC. 424 páginas. 37.50 euros

Sigue la recopilación del trabajo del guionista Mark Waid con Flash, seguramente la etapa más importante del personaje en la época moderna y uno de los tebeos de superhéroes más sólidos y entretenidos de la década de 1990, que bien merecía una reedición como esta. Deudas infernales contiene los números 122 a 129 de The Flash (1997), el 1 de The Flash Secret Files and Origins (1997), al igual que The Life Story of the Flash (1997), The Rogues (Villains) (1998) y Speed Force (1997). Waid reinventó y amplió con sumo acierto la mitología de Flash, en esta época en la que el superhéroe estaba encarnado por Wally West, y cuenta en estos episodios con la colaboración de los guionistas Brian Augustyn y Bill Messner-Loebs, así como de una miríada de dibujantes, entre los que se incluyen Paul Ryan, Jim Aparo o Sal Buscema.