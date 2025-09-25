Tito Muñoz presenta en Algeciras ‘Recuerdos inventados’: cuando la palabra desafía la realidad

Tito Muñoz, reconocido publicista, compositor y poeta, ha presentado este jueves en los Boxes de Alcultura, en Algeciras, su último libro, Recuerdos inventados. Se trata de un proyecto que surge del hartazgo ante la rutina y de la necesidad de inventar memorias. La obra, que combina hechos reales con elementos de ficción, busca desafiar la percepción de lo cotidiano y ofrecer al lector una mirada distinta sobre la memoria y la imaginación.

Nacido en Barcelona y con una larga trayectoria en publicidad y música —ha trabajado con artistas como Serrat y Víctor Manuel y ha obtenido premios internacionales—, Muñoz señala que estos recuerdos surgieron de ver “qué miserables recuerdos iba a conservar” si se limitaba a lo vivido. Así, decidió transformar su diario en un espacio donde lo inventado adquiere la misma autenticidad que lo real.

Cada página ofrece un viaje entre lo íntimo y lo imaginario, generando un diálogo constante entre la memoria y la ficción.

Recuerdos inventados consolida a Muñoz como un autor que, más allá de su carrera en publicidad y música, se adentra en la narrativa con una propuesta que desafía la frontera entre lo vivido y lo creado, invitando al lector a redescubrir la riqueza de la imaginación en la vida cotidiana.

Numerosas personas han acudido a la Dársena del Saladillo para arropar al autor en la presentación.