La RAE presenta en Arequipa el "hito" del 'Diccionario histórico de la lengua española'

El director de la RAE y presidente de la ASALE Santiago Muñoz Machado, en la presentación del 'Diccionario histórico de la lengua española (DHLE)'.

La Real Academia Española presentó en Arequipa (Perú) la primera edición física del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) y el director de la institución, Santiago Muñoz Machado, asegura que es un "hito" que se publique, ya que se trata de 10 volúmenes con más de 20.000 páginas.

"112 años nos contemplan de vida del Diccionario histórico, que felizmente ha terminado ahora. Añadiré que si hemos decidido publicar este documento es por ser un hito, por marcar un momento en la historia de las academias y estimular el trabajo de los que nos sigan, que nos seguirán por mucho tiempo. Falta mucho. Hemos llamado al Diccionario avance. Habrá que llenarlo de muchas cosas que los sucesores de la dirección del diccionario podrán complementar. Es importante considerarlo así. Nunca más habrá una edición en papel de Diccionario histórico porque cuando tengamos que editarlo ya terminado, no merecerá la pena. La consulta digital es mucho más eficiente", señaló Muñoz Machado durante la presentación de la obra, que ya tenía su versión nativa digital.

El diccionario, que ha editado Espasa, tiene un doble propósito, ofrecer "una base de datos" lo más completa posible del español y presentar la historia de las palabras, certificando su nacimiento y analizando su evolución semántica a través del tiempo.

"Esto nos ha costado mucho tiempo y una financiación notable que hemos podido mover. La red de colaboradores nos ha permitido abordar una obra que consideramos una iniciativa de estado", apuntó el director de la RAE.

La obra tiene dos partes: los tres primeros volúmenes son la reedición de los trabajos académicos sobre el diccionario, desarrollados en el periodo 1960-1996, y los restantes representan el trabajo emprendido desde 2005.

Así, los tomos I-III corresponden a la reedición de los fascículos publicados entre 1960 y 1996, prácticamente inencontrables en su edición original; de este modo, se sacan nuevamente a la luz los artículos de este diccionario, redactados según la metodología seguida en el Oxford English Dictionary y cuya publicación se adecuó al orden alfabético, estrechamente ligado al soporte en papel. Por su parte, los tomos IV-X (Avance de la nueva edición) constituyen una muestra representativa extraída de lo ya publicado en la página web del DHLE.

Al hilo, Muñoz Machado expuso que, antes de entregar definitivamente el avance, la Academia "debía rescatar lo editado en el período 1960-1996". "Es una obra muy valiosa y los fascículos que integraron la publicación son hoy difíciles de encontrar. Era necesario reeditarlos para asegurar su conservación. Estas son las razones por las que se ha optado por una reedición de los artículos ya publicados en el indicado período, sin ninguna adaptación ni enmienda", añadió.

Así, el DHLE se planteó inicialmente afrontar la redacción por campos semánticos o familias léxicas, con el fin de que se pudiesen conocer los vínculos que enlazan a las palabras a lo largo de la historia. Este modo de proceder se basa en el análisis de las relaciones que mantienen los significados de las palabras, sean de inclusión, identidad, oposición o incompatibilidad.

Por ese motivo, el avance presentado hay mayor presencia de palabras que pertenecen a campos como el de las armas y las máquinas bélicas, el de los instrumentos, las enfermedades y, en menor medida, nombres de animales y plantas, voces del ámbito de la indumentaria, la gastronomía, la música o el deporte.