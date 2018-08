"No se puede esperar que los museos lleguen a ser lucrativos"

El estado de salud y las necesidades de los museos españoles ha sido analizada por el director del Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, en una entrevista concedida a Europa Press. "No se puede esperar que los museos lleguen a ser completamente autosuficientes o incluso lucrativos", ha afirmado Solana, que ha lamentado la ausencia de "conciencia de apoyo privado" a las instituciones culturales que provoca la necesidad de recurrir a ayudas públicas para subsistir.

"Los museos hacemos los esfuerzos que podemos para no ser una carga en los Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado el director del museo nacional Thyssen, que le ha pedido al nuevo ministro de Cultura, José Guirao, comprensión sobre "la independencia y la holgura que requiere un museo sin depender del éxito comercial a cada minuto". "Eso supone un gran riesgo y sabemos que el público masivo es sensible solo a unas pocas cosas que conoce y hay muchas que ignora que es nuestra obligación mostrar, pero que no son rentables ni comerciales", añadió.