"Este premio es muy deseable, de talante intachable y gran prestigio"

Empezó a leer a Caballero Bonald con 17 años y desde entonces no ha parado. Así que, para Mercedes Monmany (Barcelona, 1957) haber sido este año la ganadora del Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald por su libro ‘Ya sabes que volveré. Tres grandes escritoras en Auschwitz: Irène Némirovsky, Gertrud Kolmar y Etty Hillesum’ "es todo un orgullo y tiene una satisfacción doble por lo que significa el premio en sí y porque toca temas muy sensibles como este libro", dijo este jueves a este Diario poco después de recibir la noticia. "Estoy muy contenta y además, como es un premio no esperado porque el autor no se presenta, pues no tenía ni idea. Mejor porque se recibe con muchísima más espontaneidad, alegría y sorpresa". Un reconocimiento "con muchísimo prestigio, de talante intachable, muy deseable porque Bonald es un escritor al que yo siempre he admirado muchísimo. Y todo hay que tenerlo muy en cuenta porque el jurado también es muy respetado, al igual que la nómina de premiados que tiene el galardón", dijo la autora.

Publicada por la editorial Galaxia Gutenberg, esta obra ha sido seleccionada entre los casi doscientos ensayos presentados por un jurado compuesto por Victoria Camps, José-Carlos Mainer, José Mª Pozuelo Yvancos, Fernando R. Lafuente, Santos Sanz Villanueva y José María Pérez García (representante de la Fundación Caballero Bonald, que actuó como secretario sin voto), que se reunió este jueves en la Casa de América de Madrid.

El jurado ha valorado en la obra premiada el compromiso ético e histórico que supone el tema tratado: la semblanza de tres escritoras judías, que representan, ante la barbarie del Holocausto, la voluntad de vivir, preservando así un legado cultural en la tradición de la gran literatura europea. Convocado por la Fundación Caballero Bonald, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, y con el patrocinio de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y de Banco Santander, a través de Santander Universidades, el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald se concede anualmente al libro de ensayo que, en opinión del jurado, destaque entre los publicados durante el año anterior en cualquier lugar del mundo, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. Su dotación económica asciende a 20.000 euros.

Escritora, crítica literaria y editora, Monmany es además una enamorada de la provincia de Cádiz, en la que ha veraneado muchos años, "y me encanta todo lo que acabe con ‘de la Frontera’. Es una broma que hago aunque mi anterior libro se llame ‘Por las fronteras de Europa. Un viaje por la narrativa europea de los siglos XX y XXI’. Soy una persona muy viajera y Cádiz, toda la provincia es preciosa y se la recomiendo a todo el mundo, parezco un folleto turístico de la provincia (ríe), así que iré muy contenta a recoger el premio porque aquí me siento como en casa". Lo recibirá en el próximo Congreso de la Fundación Caballero Bonald, que se celebrará en la sede de dicha entidad del 24 al 26 de octubre.

‘Ya sabes que volveré’ es el resultado de años de lectura sobre literatura del holocausto. "Temas muy dolorosos. Y aunque soy muy europeísta, al igual que española y catalana, tres identidades inseparables, tenemos que ir conociendo la historia de lo mejor y lo peor. Porque respecto a este drama, no hay que olvidar que fueron seis millones de seres lo que murieron:bebés, niños, ancianos... Y aquí hablo de tres escritoras y de diarios de otras personas escritos, por ejemplo, en cuadernos infantiles". Una historia de Europa "muy accidentada pero también llena de logros y maravillas. Hay que conocerlo todo, las luces y sombras". Una obra que es quizás una prolongación de su anterior libro, ‘Por las fronteras de Europa’, sobre 320 escritores europeos en los que alrededor de su obras se infiltran muchos procesos históricos de todo tipo. "Como Unión Europea animo a las nuevas generaciones a seguir ese proceso de conocer todo, no sólo de nuestros respectivos países, sino en general. Acontecimientos que nos tienen que servir de advertencia, sus devastadoras consecuencias y de hasta dónde llega el odio y las ganas de destruir al otro". Monmany pone como ejemplo aquellas personas que no caían en el desaliento ante tanta barbarie y seguían escribiendo sus diarios, "e insisto en esa frase de "ya sabes que volveré", porque en todas las cartas que escribían las tres protagonistas confiaban en su regreso, en la esperanza de "me esperaréis, ¿verdad?".