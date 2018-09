"No podría imaginar hacer una función y no ir al Falla"

La comedia de las mentirasvisita el Falla esta noche y mañana. Un picadillo de temas y personajes extraídos de diversas obras de Plauto para componer una nueva obra de Pep Anton Gómez y Sergi Pompermayer, protagonizada por Paco Tous, María Barranco y Pepón Nieto. Repiten éxito tras la comedia El eunuco, estrenada en 2014, que contaba también con Pep Anton Gómez al timón y Pepón Nieto a la cabeza del reparto.

-¿Mentir es un arte o una necesidad?

-Mentir es una necesidad y, muchas veces, también se convierte en un arte.

-Las mentiras son las protagonistas de la obra...

-La protagonista es la comedia en sí y cuenta como conseguimos las cosas a través de mentiras piadosas o pequeñas que engrasan un poco la vida. No son mentiras gordas de las que estamos acostumbrados a tragarnos todos los días.

-¿Cómo describiría el personaje que interpreta?

-Calidoro es un esclavo fiel. Un tipo muy inteligente, mucho más listo que sus amos y que intenta a base de mentiras conseguir todo lo que ellos le piden. Miente mucho, con muy poca vergüenza y mucha falta de respeto.

-¿Se trabaja más en una comedia?

-Sí, sobre todo en esta obra que exige mucho porque el texto es muy trepidante. La comedia es muy satisfactoria porque el público responde inmediatamente.

-Una gratificación doblemente recompensada al compartir escenario con un elenco como el de la obra.

-Sin duda, soy casi hermano de Paco Tous, con el que trabajo muy bien y a gusto. Luego el resto de los personajes están perfectamente adecuados a los roles que interpretan el resto de los actores. No se me ocurren otros compañeros mejores para hacer esta función.

-¿Cómo es el balance de la gira?

-Muy positivo. Ya acabamos, llevamos de gira desde agosto del año pasado y terminamos el 20 de noviembre. En Mérida funcionó muy bien y desde ahí hemos vendido muchas entradas. Hemos estado sin parar. Solo hemos descansado 20 días este verano pero el resto del tiempo hemos estado trabajando todos los fines de semana. El balance es muy positivo por la respuesta del público, porque se lo pasa muy bien, se divierte mucho. Y eso siempre es de agradecer y nos emociona.

-¿Se reconocería Plauto en esta versión de sus textos?

-Es una obra totalmente nueva aunque parte de tres textos de Plauto. Tanto las escenas como los personajes sí son muy reconocibles. Desde luego, la estructura de la función es de teatro de comedia grecolatina. A Plauto probablemente le hubiera gustado escribir esta obra.

-¿Qué es lo que tienen las obras clásicas que todavía siguen vendiendo entradas?

-Porque son universales. Aunque hay que darles una vuelta, así las hacemos más cercanas al público, más actuales. Es verdad que no hablan con los giros de hoy en día, pero sí de una forma que todo el mundo entiende perfectamente.

-¿Cuándo algo tiene éxito es bueno repetir?

-Sí. PepAntón y yo venimos trabajando desde hace más de 10 años. Cuando surgió la historia de El eunuco por una petición del Festival de Mérida funcionó muy bien y dos años después nos pidieron hacer La comedia de las mentiras. Pensábamos que no nos iba a pasar como con la anterior, que colgó el cartel de completo los cinco días que actuamos en Mérida. Esta vez con La comedia de las mentiras nos programaron diez días y volvimos a llenar el teatro. Así que ha sido una sorpresa doble.

-¿Impone actuar en el Falla con una comedia?

-(Risas). Sí, mucho. Es como un morbo raro. A mí con el Falla me pasa como con el Cervantes de Málaga. Yo es que estoy muy vinculado a Cádiz, llevo muchos años viviendo en Los Caños. El Falla es un templo e impone también porque he visto muchas finales de Carnaval. Estamos todos con muchísimas ganas. José Troncoso, que es de Cádiz, está en la compañía y es la primera vez que va a actuar aquí. Está muy emocionado. La verdad es que es un lujo. No podría imaginar hacer una función y no ir al Falla.

-¿Va ahora más la gente al teatro desde que ha bajado el IVA cultural?

-La subida del IVA la sufrimos los productores y los empresarios de los teatros. Nunca se tradujo en una subida del precio de las entradas. Esta bajada lo que viene es a colocar las cosas en su sitio y a intentar que no se pierdan más compañías ni más puestos de trabajo.

-¿Un sueño por cumplir?

-Seguir interpretando nuevos personajes.