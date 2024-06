Pasión y profesión

A la sombra de los focos, en un segundo e imprescindible plano, la figura del promotor y productor barcelonés Jordi Suñol ha desempeñado un papel relevante en la expansión del jazz en España durante las últimas cinco décadas. Comenzó a colaborar en la organización de conciertos a finales de los setenta en el Hot Club y en el Festival de Barcelona. Años en los que tuvo el honor de conectar con leyendas de la dimensión de Duke Ellington, Coleman Hawkins, Count Basie, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie u Oscar Peterson, y de codearse con productores como Norman Granz o George Wein. A principios de los ochenta, profesionalizó su trayectoria y creó Jazz Productions, para activar sus primeras giras europeas, sustentadas en figuras nacionales –Tete Montoliu– o internacionales como Milt Jackson, Stéphane Grappelli, Clark Terry, Carmen McRae o Cedar Walton. Suñol fue documentando su actividad a través de grabaciones de conciertos, en directo, radio o televisión, que pasaron a formar parte de un archivo personal hasta superar el millar de registros que ahora dejan de ser inéditos: con el permiso de los herederos de estos músicos, el sello Storyville Records ha tenido la lúcida idea de comenzar a difundir este histórico legado de la mano de una serie discográfica bautizada como The Jordi Suñol Archives.

Y tres son los trabajos que han inaugurado una más que ilusionante andadura: el primer volumen, doble, data de 2005, se titula Bird with Strings…and More! y lo protagoniza el saxo alto Phil Woods junto a la Zürich Chamber Orchestra y su propio cuarteto en un homenaje a los registros con cuerda del genio Charlie Parker. Por su parte, segundo y tercero corren a cargo del piano solo de Mulgrew Miller –Solo in Barcelona– y del cuarteto del saxo tenor Johnny Griffin –Live in Valencia 92– en dos poderosos directos registrados en los escenarios de nuestro país en 2004 y 1992 respectivamente. Una terna de excelentes testimonios cuya continuidad se espera con los brazos abiertos y que constatan el indeleble romance de Suñol con un jazz erigido en pasión y profesión.