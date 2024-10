Otro otoño andaluz de jazz

Continúan los festivales de jazz, también en otoño. Más festivales repartidos por toda la geografía andaluza y con la presencia de destacados músicos de la escena internacional que comparten cartel con andaluces y españoles.

En Sevilla el nuevo maratón otoñal de jazz ya ha comenzado con la 27 edición del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla. Hoy habrá un programa doble en la sede de la Asociación Sevillana de Jazz (Assejazz c/ Escarpia 2) con Rob Clearfield Trio & Su Terry y María Esther Quartet.

A partir del miércoles 23 de octubre, los conciertos pasan a la Sala Silvio del Espacio Turina (c/ Laraña, 4). El primer concierto será La nota del Blues, de la Andalucía Big Band dirigida por Ángel López. El jueves 24, Sergio Lope presenta Binaural. El viernes 25 Rudresh Mahanthapa, Hero Trio. El sábado 26 concierto de piano jazz de Fred Hersch.

En la mañana del sábado 26 de octubre, concierto de la Assejazz Big Band en el patio del Cicus (c/ Madre de Dios 1) a las 12:30.

Por su parte, Jazz en noviembre en el Teatro Central tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre. La edición de este año trae novedades. El jueves 7 y viernes 8 habrá sesión doble con la actuación de los finalistas del V Concurso SGAE para obras de jazz Tete Montoliu 2024-2025. Estos conciertos serán a las 19:00. Después de la finalización de esos conciertos y hasta el comienzo de la sesión de noche, a las 21:00, habrá jam session abierta en el bar del Teatro Central.

El concierto inicial del ciclo será el miércoles 6 de noviembre, correrá a cargo del cuarteto del saxofonista norteamericano Donny McCaslin. La siguiente noche, jueves 7, el Teatro Central conmemora los 25 años de la grabación del álbum El concierto de Sevilla, del trío formado por Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo con un nuevo concierto de la formación, y la noche del viernes 8 el pianista Marco Mezquida presenta su nuevo álbum Tornado, junto al contrabajista Masa Kamaguchi y Ramón Prats a la batería. El sábado 9, el concierto más esperado, la flautista y compositora almeriense Trinidad Jiménez presenta su álbum Eléctrica, junto a David Sancho al piano y teclados, Borja Barrueta a la batería y Leonor Leal al baile.

Como todos los años, cada noche, tras los conciertos, jam session en el bar del Teatro Central. El día 6 jam abierta y las noches de 7, 8 y 9 apertura a cargo de Óscar Rifbjerg Trío: Óscar Rifbjerg, piano; Manuel Calleja, contrabajo y Nacho Megina, batería.

Jazz en 12 municipios sevillanos

La Diputación Provincial de Sevilla organiza la 31 edición del Festival de Jazz en la Provincia de Sevilla –del 7 al el 30 de noviembre– que este año aumenta el número de municipios (hasta 12) y de conciertos (más de 30). Habrá además diferentes actividades culturales paralelas, y Alcalá de Guadaíra, Cantillana, Gines, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Marchena, Osuna, La Rinconada, Salteras, Utrera y Valencina, serán sedes de los conciertos. El programa reunirá bandas sevillanas, andaluzas, nacionales e internacionales: Marta Sánchez Trío, Bill Carrothers Trío, Javier Ruibal Quinteto, Antonio Lizana Trío, Quinteto de Nacho Botonero, O’Sister!, Carmen Souza y Andalucía Big Band.

La gran novedad de esta edición es el carácter pedagógico, con conciertos dirigidos al alumnado de los Institutos de Educación Secundaria, en varios de los municipios participantes con el objetivo de acercar el jazz a los más jóvenes y contribuir a crear hábitos culturales en los adolescentes creando nuevas audiencias para la música de jazz. Esta actividad complementaria estará a cargo de Carlos Bermudo Trío, Nat Ruciero, Quique Bonal & Kid Carlos, Ladies in Blues, Lluis Coloma & Kid Carlos y Lovis G. También se llevará la exposición Jazz y Modernidad. 40 años del primer Festival Internacional de Jazz de Sevilla, comisariada por Antonio Torres y Pepe Mateo, a Lora del Río, Cantillana y La Rinconada.

En Córdoba: Festival Qurtuba Jazz

En el resto de Andalucía más festivales. En Córdoba se está celebrando la décima edición del Festival Qurtuba Jazz. Mañana será la última jornada de una cita que comenzó el 8 de octubre. En cuanto a los conciertos que quedan, hoy el Conservatorio Rafael Orozco tocará Lady & The Tramps y mañana le tocará el turno a Tumbando a Monk, en el Cine Fuenseca a las 12:00, encargados de cerrar el festival.

32 edición del Festival internacional de Jazz de Almería

Otra cita: el 32 edición del Festival internacional de Jazz de Almería. El 31 de octubre, en el Museo Arqueológico Afra Kane presenta su nuevo álbum Could We Be Whole. El 1 de noviembre Maria Schneider junto a la Classic Jazz Big Band y el acordeonista Andreu Pitarch en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. El día 2 Salvador Sobral presenta su nuevo álbum Timbre. También el Auditorio Municipal. El domingo 3, en el anfiteatro de la Rambla el duo Vibra-tó a las 12:00 y las 19:30 en el Auditorio concierto de los cuartetos del saxofonísta Pepe Viciana y el cantante José Luís Jaén junto al guitarrista Paco Rivas. El miércoles 6 de noviembre el quinteto del contrabandista Tana Santana en la sede de Clasijazz. El viernes 8 el cuarteto de la pianista Elian Elias en el Auditorio Municipal donde el sábado la Orquesta Ciudad de Almería dirigida por Michael Thomas y con el violonchelista Guillermo Pastrana como solista. El domingo 12 de noviembre cerrarán el festival Donantes y la Big Bandarax.

El 44 Festival Internacional de Jazz de Granada tendrá lugar del 1 al 9 de noviembre. En el Teatro Isabel la Católica, viernes, 1 de noviembre el trompetista Theo Croker, Sábado 2, Cyrille Aimée; miércoles 6, Lakecia Benjamín; jueves 7, Bill Evans & Vans Band All Stars; viernes 8, Alfredo Rodríguez Trío y Antonio Lizana el sábado 9 de noviembre en el Teatro la Chumbera.

Noviembre musical en Zahara de los Atunes

La quinta edición del Festival de Jazz de Zahara de los Atunes toca este año en el fin de semana del 1 al 3 de noviembre, con programas dobles el viernes, Fred Hersch - Trinidad Jiménez, y el sábado, Afra Kane - DJ Toner Quartet con Jorge Pardo, y el domingo 3 cierra el festival Tumbando a Monk.

Del 2 al 9 de noviembre, el 38 Festival Internacional de Málaga. Los conciertos tendrán lugar en Teatro Cervantes. Fred Hersch, el trío Benavent/di Geraldo/Pardo, La edad de oro del jazz español, Eliane Elias, Chief Xian aTunde Adjuah (antes conocido como Christian Scott), Egbert Gismonti, Christian McBride y Pat Metheny.

Ivan 'Melón' Lewis & Ariel Brínguez en el I Festival Iberoamericano de Jazz

Del 7 al 10 de noviembre en Huelva la celebración del I Festival Iberoamericano de Jazz, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Iván Melón Lewis & Ariel Brínguez, presentarán en el Gran Teatro su trabajo Alma en Cuba el jueves 7 de noviembre. El 9 de noviembre será el turno de Andrea Motis junto a su nuevo trío Temblor, también en el Gran Teatro y como cierre el día 10, el guitarrista Pat Metheny, quien presentará en la Casa Colón su último trabajo Dream Box.