Oscars 2025: lista completa de ganadores

'Anora' fue la máxima ganadora de la 97 edición de los Óscar tras imponerse en cinco de las seis categorías a las que aspiraba, seguida de 'The Brutalist', con tres premios, mientras que 'Emilia Pérez' se llevó solo dos de los 13 galardones a los que aspiraba.

La película de Sean Baker, que retrata la historia de una stríper estadounidense que se casa con el hijo de un oligarca ruso, logró alzarse con los Óscar a mejor película, actriz protagonista (Mikey Madison) y dirección, guión original y montaje, los tres para Baker.

Madison dio la sorpresa al hacerse con el que es su primer Óscar, compitiendo con Demi Moore ('La sustancia'), quien era la favorita de la categoría, además de con la española Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), Cynthia Erivo ('Wicked') y la brasileña Fernanda Torres ('Aún estoy aquí').

El podio de premios lo completan 'Wicked' que se llevó dos Óscar a mejor diseño de producción y mejor vestuario; 'Dune: Parte dos', con mejor sonido y mejor efectos especiales; mientras que 'La sustancia' solo pudo arrancar un Óscar, a mejor maquillaje y peluquería.

Todos los ganadores de los Oscars 2025

Mejor película: 'Anora'

Mejor dirección: Sean Baker, por 'Anora'

Mejor actriz: Mikey Madison, por 'Anora'

Mejor actor: Adrien Brody, por 'The Brutalist'

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, por 'A Real Pain'

Mejor guión original: Sean Baker, por 'Anora'

Mejor guión adaptado: Peter Straughan, por 'Cónclave'

Mejor película internacional: 'Aún estoy aquí', de Walter Salles (Brasil)

Mejor película de animación: 'Flow, un mundo que salvar'

Mejor largometraje documental: 'No Other Land'

Mejor fotografía: Lol Crawley, por 'The Brutalist'

Mejor montaje: Sean Baker, por 'Anora'

Mejor diseño de vestuario: Paul Tazewell, por 'Wicked'

Mejor banda sonora: Daniel Blumberg, por 'The Brutalist'

Mejor canción: Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por 'El mal', de 'Emilia Pérez'

Mejor dirección de producción: Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová, por 'Wicked'

Mejor sonido: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por 'Dune: Parte dos'

Mejores efectos especiales: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por 'Dune: Parte dos'

Mejor maquillaje y peluquería: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por 'La sustancia'

Mejor corto: 'I'm Not a Robot'

Mejor corto de animación: 'In the Shadow of the Cypress'

Mejor corto documental: 'The Only Girl in the Orchestra'