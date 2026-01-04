La ficha 'Candil', nº 174. Dir. Alfonso Ibáñez Sánchez. Peña Flamenca de Jaén, 60 pp.

En relación con el origen de la palabra taranto, Antonio Sevillano incluye un artículo, ya aparecido en su libro Almería por tarantas (1996, reimpreso en 2020) relativo a esta tema señalando que el vocablo aparece en un cuento de Carmen de Burgos, un texto de 1908, el relato titulado “En la sima”. Carmen de Burgos define taranto en relación a “los mineros de las provincias de Almería y Granada” que emigraron a Linares. La primera ocasión en la que aparece esta palabra, y con este significado, la encuentra Sevillano en 1894 en el periódico La Crónica Meridional. En concreto aporta la fecha del 27 de junio de ese año. A pesar de que en el mencionado libro fechaba en 1895 la primera aparición de la palabra en la prensa.

Notamos que se trata, en realidad de la misma noticia, referida a un pelotari natural de Instinción (Almería), de manera que suponemos que la fecha de 1895 era en realidad una errata. De esta manera el dato queda corregido gracias a este artículo de Candil.

Norberto Torres dedica una segunda entrega sobre Ramón de Algeciras a la labor de este como guitarrista de acompañamiento de su hermano, Paco de Lucía. La primera parte de este artículo había aparecido en el número anterior de Candil. Aquí Torres hace un estudio de los orígenes de la guitarra flamenca a dúo y para ello se retrotrae a Fernando Sor y Dionisio Aguado, en el París de los años 30 del siglo XIX. Además de otros dúos de guitarra flamenca del siglo XX, el modelo más inmediato del dúo de los hermanos Sánchez fue el formado en Estados Unidos por Sabicas y Mario Escudero. No obstante, fue Ricardo Modrego el primer compañero de Paco de Lucía formando un dúo de guitarra, a consecuencia de su coincidencia en la compañía de José Greco. Este primer dúo grabó tres discos entre 1964 y 1965 a los que sucedieron los cuatro que firmó Paco de Lucía con Ramón de Algeciras, siguiendo la misma fórmula patentada con Modrego, entre 1966 y 1969. En estos últimos la labor de acompañante de Ramón de Algeciras se agudiza incluso respecto a la de Modrego. Con la base técnica del toque de Niño Ricardo. Más tarde, se dedica Torres a comentar las grabaciones de vídeo online disponibles de Ramón de Algeciras, tanto en su condición de acompañante del cante, de Camarón o de Antonio Suárez, como segunda guitarra de su hermano Paco de Lucía. También comenta Torres algún raro vídeo de Ramón de Algeciras como solista. Finalmente, destaca también Torres su importante faceta de road manager del sexteto de Paco de Lucía.

El artículo de José Antonio González Alcantud plantea una controversia desde su título “Dos impostoras del duende: Lola Montez y Estrellita Jones en California”. La controversia entre lo auténtico, lo genuino, y la impostura aludida en el título. Para González Alcantud la impostura vendría, aunque no solo, desde lo puramente geográfico, ya que Lola Montez nació en Irlanda y Jones en Cincinnati, y nunca pisaron España. Eso, si consideramos al flamenco desde un “anclaje identitario”, por usar las mismas palabras que González. Porque hay muchos españoles, andaluces o sevillanos que les importa un bledo lo flamenco. Y hay, y hubo, muchas japonesas, norteamericanas o australianos que viven en primera persona el género jondo sin haber pisado nunca España o hablar español. Es decir que el flamenco, pese a algunos malentendidos, no es un género identitario, ni geográficamente hablando ni en lo relativo al género, la nación, la etnia, etc. para estas cosas, busquen en otro sitio, por favor. Aquí hablamos de arte no de política (mal entendida).